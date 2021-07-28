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Защитник МЮ может стать одноклубником Ярмоленко

Игрок выпал из состава своей команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09:29
Защитник МЮ может стать одноклубником Ярмоленко
фото - Manchester Evevning

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе защитника «Реала» Рафаэля Варана.

Этот трансфер может повлечь за собой цепную реакцию. Так как француз займет место в основном составе рядом с Гарри Магуаэром, другой защитник, Фил Джонс больше не нужен команде.

Англичанин может продолжить карьеру в «Вест Хэме» под руководством Дэвида Мойеса, сообщает портал Goal.

Защитник не сыграл ни одного матча за «дьяволов» с 2020 года, поэтому маникунианцы заинтересованы в его продаже, так как хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, «Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко за смешную сумму.

 

Павел Харченко
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Теги

Вест Хэм Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко

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