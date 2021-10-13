Ярмоленко вошел в топ-100 бомбардиров в истории сборных

Полузащитник также еще ближе подошел к Шевченко

Андрей Ярмоленко / фото - УАФ

В квалификационном матче ЧМ-2022 Украина поделила очки со сборной Боснии и Герцеговины (1:1).

Единственный гол в составе «сине-желтых» забил атакующих хавбек Андрей Ярмоленко.

Шапаренко-Степаненко-Циганков-Ярмоленко, вся комбінація просто топ pic.twitter.com/AjCKpmAcwj — Кіт в пушку (@Kotyk_ua) October 12, 2021

Этот забитый мяч стал для украинца уже 44-м в футболке национальной команды, что помогло ему попасть в сотню лучших футболистов в истории футбола по голам за сборную.

Теперь игрок располагается на 99-м месте в этом списке.

Полузащитнику осталось забить лишь 5 мячей, чтобы побить рекорд Андрея Шевченко и стать лучшим бомбардиром в истории сборной Украины.

Ранее Ярмоленко признался, что «сине-желтые» не наиграли с боснийцами на победу.