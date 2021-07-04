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Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами

Вингер сборной Украины может покинуть «Вест Хэм»
Футбол Украинские легионеры
14:40
Ярмоленко выбирает между двумя турецкими грандами
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко имеет два варианта продолжения карьеры в Турции, сообщает Haber365.

По информации источника, официальное предложение по Ярмоленко «Вест Хэму» уже сделал «Галатасарай». Также Ярмоленко интересуется «Фенербахче», но пока английский клуб не получил предложение по вингеру от «желтых канареек».

Ожидается, что Ярмоленко примет решение по поводу дальнейшей карьеры после того, как вернется в расположение клуба после Евро-2020.

Напомним, вчера Украина вылетела из Евро-2020, уступив Англии (0:4) на стадии 1/4 финала турнира.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Ярмоленко Вест Хэм

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