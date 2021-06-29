Известный российский актер в восторге от игры и поведения Ярмоленко
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Андрей догнал своего бывшего партнера по «Динамо» Олега Гусева
Андрей Ярмоленко / Фото: UEFA
Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе матча 1/8 финала Евро-2020 – это его 98-й матч за национальную команду.
31-летний украинец по этому показателю догнал Олега Гусева, с которым они теперь делят четвертое место.
Лидером рейтинга является Анатолий Тимощук – 144 матча, за ним идет Андрей Шевченко – 111 игр, а третий Руслан Ротань – 100 матчей.
Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.
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