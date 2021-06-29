Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины

Андрей догнал своего бывшего партнера по «Динамо» Олега Гусева

Футбол Евро-2020
29 июня 22:25
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Андрей Ярмоленко / Фото: UEFA

Форвард сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе матча 1/8 финала Евро-2020 – это его 98-й матч за национальную команду.

31-летний украинец по этому показателю догнал Олега Гусева, с которым они теперь делят четвертое место.

Лидером рейтинга является Анатолий Тимощук – 144 матча, за ним идет Андрей Шевченко – 111 игр, а третий Руслан Ротань – 100 матчей.

Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Ярмоленко сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Футбол Евро-2020
00:24
Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали
Покинувшего сборную Украины Попова прооперировали
Футбол Украинская Премьер-лига
29 июня 21:36
Шевченко: «Нужно подборы и силовые дуэли со Швецией»
Шевченко: «Нужно подборы и силовые дуэли со Швецией»
Футбол Евро-2020
29 июня 16:38
Малиновский: «Со Швецией мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов на контратаки»
Малиновский: «Со Швецией мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов на контратаки»
Футбол Евро-2020
29 июня 16:04
Украина сыграет со Швецией в синей форме
Украина сыграет со Швецией в синей форме
Футбол Евро-2020
29 июня 14:40
Семин считает, что матч между Украиной и Россией нужно обязательно провести
Семин считает, что матч между Украиной и Россией нужно обязательно провести
Футбол Евро-2020
29 июня 14:10

Новости: Футбол

Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина остается в большинстве, но теряет Беседина. Онлайн трансляция
Евро-2020
00:24
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Сборная Германии не дошла до четвертьфинала на чемпионатах Европы впервые с 2004-го года
Евро-2020
29 июня 23:30
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Зинченко – самый молодой автор гола сборной Украины на чемпионатах Европы
Евро-2020
29 июня 23:18
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Евро-2020
29 июня 22:58
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Шедевральный пас Ярмоленко на Зинченко. Как Украина забила Швеции
Евро-2020
29 июня 22:58
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Кейн: «Любая команда будет считать нас опасным соперником»
Евро-2020
29 июня 22:50
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Ярмоленко вышел на 4-е место по количеству игр за сборную Украины
Евро-2020
29 июня 22:25
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Евро-2020
29 июня 22:07
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Евро-2020
29 июня 21:59
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости