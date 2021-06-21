Ярмоленко: «Я не хочу становиться тренером только из-за своего имени»

Андрей Ярмоленко / Фото: Eurosport

Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

Я не хочу становиться тренером просто из-за своего имени, маленького или большого, того, что я сделал себе в украинском футболе.

После окончания карьеры футболиста я хочу выучиться, поездить и посмотреть, как работают люди. Я плюс-минус понимаю, но хочу посмотреть с другой стороны, как это все происходит, как люди решают, какая тренировка будет сегодня, а какая – завтра.

Я легко могу расписать тренировки на неделю, но надо понимать, зачем ты их делаешь, а не просто дать тренировку ради тренировки. Каждую тренировку надо проводить с пользой.

Мой ориентир – Андрей Шевченко. Я ему сказал, что когда закончу, то приду к нему учиться. Он ответил: «Добро пожаловать в наш клуб».