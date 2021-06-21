Ярмоленко: «Я не хочу становиться тренером только из-за своего имени»
Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в шоу «Вацко лайв» рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.
«Года три назад я был уверен, что буду тренером. Был уверен, что все знаю в футболе, во всем разбираюсь. Прошло время, я переосмыслил и понял, что это абсолютно другая вещь, отличимая от футбола. Ты должен уметь разговаривать и доносить свою мысль, двигать фишечки на макете.
Я не хочу становиться тренером просто из-за своего имени, маленького или большого, того, что я сделал себе в украинском футболе.
После окончания карьеры футболиста я хочу выучиться, поездить и посмотреть, как работают люди. Я плюс-минус понимаю, но хочу посмотреть с другой стороны, как это все происходит, как люди решают, какая тренировка будет сегодня, а какая – завтра.
Я легко могу расписать тренировки на неделю, но надо понимать, зачем ты их делаешь, а не просто дать тренировку ради тренировки. Каждую тренировку надо проводить с пользой.
Мой ориентир – Андрей Шевченко. Я ему сказал, что когда закончу, то приду к нему учиться. Он ответил: «Добро пожаловать в наш клуб».
Ранее Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.