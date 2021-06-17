Ярославский: «Какой «Металлист» настоящий, а какой – фейк, покажет счет на табло»

Олигарх вернул «Металлу» старое название

Александр Ярославский / Фото: Динамомания

Украинский олигарх Александр Ярославский прокомментировал переименование «Металла» в «Металлист». Его слова приводит пресс-служба харьковского клуба.

«Как я и обещал, мы возрождаем наш любимый «Металлист» со всей возможной и невозможной скоростью. Сначала вернули свою символику, а сегодня по решению исполкома УАФ – и историческое название клуба.

Спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. Болельщикам – за аншлаг на трибунах и ежесекундное внимание к «Металлисту», городской и областной власти – за ответственную государственную позицию и понимание важности вопроса.

Благодаря всему этому мы уже вышли на следующий этап – поднимаем фактически из пепла клубную инфраструктуру. Прогресс виден каждый день не на словах, а на деле. О каждом шаге мы рассказываем, чтобы харьковчане знали, что все обещания выполняются.

А впереди у нас самое главное. Уровень клуба определяет качество игры. Необходимо создать современную, техничную, конкурентоспособную команду, которая будет побеждать.

Настоящий «Металлист» не может пасти задних, он обязан защищать честь Харькова в национальном первенстве, честь Харькова и Украины в еврокубках. Болтаться внизу турнирной таблицы, в зоне вылета он не может.

Поэтому какой «Металлист» настоящий, а какой подделка, фейк, покажет счет на табло. Но это дело будущего.

Пока мы работаем, нас никто не остановит и победа будет за нами, за Харьковом и харьковчанами».

Ранее неофициальный источник сообщил, что «Металл» заменит «Металлист-1925» в УПЛ.