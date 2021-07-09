Ярославский рассказал, сколько ему будет стоить аренда ОСК «Металлист»
Ярославский: «Меня точно не ожидает уплата долгов «Металлиста»
Президент клуба заявил, что этим занимаются юристы
Александр Ярославский / Фото: УНИАН
Владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о выплате долгов, которые накопились при бывшем владельце «Металлиста» Сергее Курченко.
«Вопросом долгов занимались и занимаются юристы. Я эти долги не делал. Там определенные особенности, но я не буду сейчас формулировать эти юридические тонкости, чтобы не ошибиться.
Прежде чем зайти в этот проект, я поручил ни одной юридической компании досконально изучить, что меня ожидает. Точно меня не ожидает уплата не моих долгов».
Ранее Ярославский рассказал, сколько он платит за аренду ОСК «Металлист».
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