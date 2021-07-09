Ярославский: «Нам не надо преференций, мы выиграем Первую лигу, а дальше займем свое место в УПЛ»

Олигарх заявил, что его клуб не будет нарушать законы

Александр Ярославский / Фото: Twitter Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался о слухах, что «Металлист» выйдет в УПЛ после победы во Второй лиге, занимая место «Металлиста-1925». «Никакие законы «Металлист» нарушать не будет. Никаких преференций нам не надо. Никакого особого отношения к нам не надо. Да и его никогда и не было. Мы отыграем первую лигу. Я надеюсь, что мы ее пройдем так же, как и вторую, а дальше займем свое место в УПЛ. Я не знаю, кто эти слухи распространяет. Я последователен в своих действиях».

Ранее Ярославский заявил, что вскоре начнется реконструкция базы «Металлиста».