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Ярославский: «Нам не надо преференций, мы выиграем Первую лигу, а дальше займем свое место в УПЛ»

Олигарх заявил, что его клуб не будет нарушать законы
Футбол Украинская Премьер-лига
09:59
Ярославский: «Нам не надо преференций, мы выиграем Первую лигу, а дальше займем свое место в УПЛ»
Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский высказался о слухах, что «Металлист» выйдет в УПЛ после победы во Второй лиге, занимая место «Металлиста-1925».

«Никакие законы «Металлист» нарушать не будет. Никаких преференций нам не надо. Никакого особого отношения к нам не надо. Да и его никогда и не было.

Мы отыграем первую лигу. Я надеюсь, что мы ее пройдем так же, как и вторую, а дальше займем свое место в УПЛ.

Я не знаю, кто эти слухи распространяет. Я последователен в своих действиях».


Ранее Ярославский заявил, что вскоре начнется реконструкция базы «Металлиста».

Источник: FootballHub Петр Приходько
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Теги

Александр Ярославский Металлист

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