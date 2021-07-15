Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Ярославский назначен координатором подготовки Харькова к Суперкубку UEFA
Местные власти поддержали идею выдвижения кандидатуры города на проведение матча
16:42
Александр Ярославский / Фото - Металлист
Местный городской совет поддержал идею выдвинуть Харьков в качестве кандидатуры на проведение Суперкубка UEFA-2025. Об этом сообщает официальный сайт органа.
Координатором подготовки города к мероприятию назначен бизнесмен Александр Ярославский. Кроме того, на баланс территориальной общины принят стадион «Металлист».
С целью возрождения, сохранения целостности и надлежащего состояния сооружений стадиона «Металлист», создания надлежащих условий для популяризации здорового образа жизни среди жителей города Харьковский горсовет решил дать согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады Харькова КП «Областной спортивный комплекс «Металлист» и осуществить все необходимые для этого мероприятия.
Ранее бывший нападающий «Металлиста» Жажа Коэльо прибыл в Харьков.
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