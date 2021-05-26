Ярославский ответил, будет ли Маркевич тренировать «Металлист»

Александр Ярославский / Фото - Facebook

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский оценил работу Александра Кучера в «Металле». Также бизнесмен ответил на вопрос о возможном назначении Мирона Маркевича на должность наставника возрожденного «Металлиста».

Есть ли вероятность того, что в «Металлисте» будет работать Маркевич? Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру – Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим.