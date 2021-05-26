Ярославский сообщил, когда о возрождении «Металлиста» будет объявлено официально
Ярославский ответил, будет ли Маркевич тренировать «Металлист»
Также бизнесмен прокомментировал работу Кучера в «Металле»
Александр Ярославский / Фото - Facebook
Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский оценил работу Александра Кучера в «Металле». Также бизнесмен ответил на вопрос о возможном назначении Мирона Маркевича на должность наставника возрожденного «Металлиста».
Любое соревнование выиграть непросто. У него же тоже нет Сосы, Шавьера, Тайсона… Теми футболистами, которые у него были в распоряжении – наверное, непросто выиграть. Когда вы мне дадите Роналду и Месси в состав, так мне и тренер не нужен будет, я сам готов тренировать.
Есть ли вероятность того, что в «Металлисте» будет работать Маркевич? Это некорректно говорить, во-первых, по отношению к Мирону Богдановичу. Ведь что такое консультант для него? И второй вопрос к существующему тренеру – Александру Кучеру. Поэтому я не хочу обсуждать эту тему, это некорректно по отношению к ним обоим.
Ярославский также сообщил, когда о возрождении «Металлиста» будет объявлено официально.
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