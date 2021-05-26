Ярославский: «Рыдал все 9 лет в ожидании того времени, когда вернусь в футбол»
Ярославский сообщил, когда о возрождении «Металлиста» будет объявлено официально
Также бизнесмен анонсировал раскрытие новых деталей по поводу возвращения клуба
Александр Ярославский / Фото - Динамо Киев от Шурика
Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил дату и место официального объявления о возрождении харьковского клуба.
Мы объявим о возврате «Металлиста», нашего, настоящего. Это будет объявлено прямо на стадионе. Будет еще несколько вещей объявлено, серьезных. Я бы не хотел о них говорить, чтоб тот, кто хочет их узнать – о команде, о перспективах, о деталях – пришли на матч.
Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.
Ярославский также заявил, что не занимался бы любым другим клубом, кроме «Металлиста».
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