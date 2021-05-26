Ярославский сообщил, когда о возрождении «Металлиста» будет объявлено официально

Александр Ярославский / Фото - Динамо Киев от Шурика

Бывший президент «Металлиста» Александр Ярославский сообщил дату и место официального объявления о возрождении харьковского клуба.

Я обязательно перед матчем выступлю и расскажу о планах более детально. Озвучу именно те изюминки, которые болельщики хотят услышать. О трансферах я пока не буду говорить, хотя они уже сделаны.