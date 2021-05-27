Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»

Бизнесмен рассказал, будет ли выкупать стадион и базу





Александр Ярославский / Фото: DCH Бывший владелец «Металлиста» Александр Ярославский высказался по поводу инфраструктуры возрождаемого клуба и волнений жителей Харькова тем, что ее реконструкция и содержание будет осуществляться за государственные деньги.

«В Харькове разворачивается дискуссия вокруг того, что на стадион, на базу, на инфраструктуру нужно выделять средства. В соцсетях интересуются: зачем городу тратить бюджетные средства на спортивную инфраструктуру при большом количестве более бытовых проблем? «Они ж хотят и в еврокубках играть, и чтоб на стадион не выделять. Но так не бывает. Во-первых, я не решаю вопрос денег налогоплательщиков. Я ж не распорядитель бюджета города или области. Поэтому ко мне такой болельщик не подойдёт. То есть, это вопрос не ко мне». О том, будет ли клуб выкупать инфраструктуру клуба у города. «Об этом рано говорить. Сейчас важно провести все юридические моменты, чтобы это все структурировать, потому что все находится в разобранном состоянии. Там до конца не прописана никакая структура собственности. Несмотря на то, что столько времени прошло – часть инфраструктуры в подвешенном состоянии, вообще нигде не отражена. А там посмотрим. Когда она перейдет, я надеюсь, город ее структурирует и будем смотреть. Но инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать. Безвозвратные ли это деньги? Я не знаю. Пока нужно приводить все в порядок, потому что мы рискуем оказаться в ситуации, при которой UEFA не допустит стадион «Металлист» к проведению еврокубковых матчей. Если он будет в том состоянии, в котором он есть сегодня. Это самое важное, что следует отметить. Это не просто восстановление ради красоты или чего-то, это восстановление ради того, чтобы стадион был аттестован для проведения еврокубковых матчей». Напомним, ранее Ярославский рассказал, откуда хотел бы приглашать футболистов в новый «Металлист».

