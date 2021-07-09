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Ярославский рассказал, сколько ему будет стоить аренда ОСК «Металлист»

Бизнесмен будет платить за одну игру 300 тысяч гривен
Футбол Украинская Премьер-лига
07:14
Ярославский рассказал, сколько ему будет стоить аренда ОСК «Металлист»
Александр Ярославский / Фото: Футбол 24

Владелец «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, сколько ему будет стоить аренда ОСК «Металлист».

«Руководство стадиона «Металлист» выставило клубу счет – 300 тысяч гривен за одну игру. Я согласился на эти цифры. Не я их сегодня плачу. Платят те ребята, с которыми я договорился.

Когда я буду полноценно финансировать «Металлист» – я согласен платить эту стоимость. Я считаю, что это даже мало. «Шахтер» за матч на НСК «Олимпийский» платит 540 тысяч гривен.

«Динамо», наверное, такую же сумму примерно платит. Они заключали договор раньше, вроде бы сейчас сумма будет увеличена.

С тем учетом, что инфраструктура «Металлиста» дорогая и требует ухода – эта сумма маленькая. Я бы на месте стадиона просил 400 тысяч гривен за матч.

Эти условия будет и для «Металлиста-1925». Ни у кого не будет отдельных условий. Не может быть для кого-то меньше, для кого-то больше».


Ранее Ярославский назвал цели «Металлиста» на один сезон.

Источник: FootballHub Петр Приходько
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Металлист Александр Ярославский

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