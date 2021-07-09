Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»

Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал глобальные задачи своего клуба.

Я когда уходил из «Металлиста», то слабо представлял, что он когда-то вернется ко мне обратно из-за тогдашней власти.

А сегодня уже владею «Металлистом». Невозможное возможно. Мы, говоря о втором или третьем месте УПЛ – думаем о первом.

Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Мы команду готовим не к первой лиге, а к чемпионату Украины и еврокубкам.

Для меня существуют только первые три места в турнирной таблице. Об остальных я даже думать не хочу. Первое место – мечта, а второе и третье – задача».