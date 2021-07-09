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Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»

Президент верит, что уже в сезоне 2021/22 его клуб будет выступать в элите
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Александр Ярославский / Фото: Twitter

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал глобальные задачи своего клуба.

«У меня есть две отсечки, после которых я верю во все, что угодно. Я когда-то даже представить не мог, что развалится Советский Союз. А он развалился.

Я когда уходил из «Металлиста», то слабо представлял, что он когда-то вернется ко мне обратно из-за тогдашней власти.

А сегодня уже владею «Металлистом». Невозможное возможно. Мы, говоря о втором или третьем месте УПЛ – думаем о первом.

Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Мы команду готовим не к первой лиге, а к чемпионату Украины и еврокубкам.

Для меня существуют только первые три места в турнирной таблице. Об остальных я даже думать не хочу. Первое место – мечта, а второе и третье – задача».


Ранее Ярославский заявил, что вскоре будет делать ремонт на базе «Металлиста».

Источник: FootballHub Петр Приходько
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Теги

Александр Ярославский Металлист

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