Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал глобальные задачи своего клуба.
«У меня есть две отсечки, после которых я верю во все, что угодно. Я когда-то даже представить не мог, что развалится Советский Союз. А он развалился.
Я когда уходил из «Металлиста», то слабо представлял, что он когда-то вернется ко мне обратно из-за тогдашней власти.
А сегодня уже владею «Металлистом». Невозможное возможно. Мы, говоря о втором или третьем месте УПЛ – думаем о первом.
Мы не думали сразу брать Маилтона, Риаскоса, Балули, а они уже в команде. Плюс мы еще просматриваем легионеров. Мы команду готовим не к первой лиге, а к чемпионату Украины и еврокубкам.
Для меня существуют только первые три места в турнирной таблице. Об остальных я даже думать не хочу. Первое место – мечта, а второе и третье – задача».
Ранее Ярославский заявил, что вскоре будет делать ремонт на базе «Металлиста».
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