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Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»

Президент харьковского клуба объяснил свою позицию
Футбол Первая лига
15:00
Ярославский заявил, что не намерен отдавать долги по зарплате экс-игрокам «Металлиста»
Александр Ярославский / Фото - Facebook

Президент «Металлиста» Александр Ярославский в интервью программе «Бомбардир» объяснил, почему не намерен отдавать старые задолженности клуба по зарплате перед экс-игроками.

Естественно, я долго консультировался с юристами, ведь это больше юридический вопрос. У нас работают мощнейшие группы юристов по этим вопросам, не одна группа. Поверьте, у нас есть чем удивить тех, кто попытается у клуба отсудить долги, которые мы не создавали.

Говорят: «Да, вы их не создавали, но долги есть». Вопрос в том, насколько эти долги реальны. Никто же не хочет разбираться, реальны ли эти долги. Мы нашли юридические тонкости, которые говорят, что эти долги не совсем реальны.

У нас есть целый набор инструментов, абсолютно законных юридически. Футболисты пытаются требовать сотни тысяч долларов (это только пока что), при этом зарплата у них официальная 5 000 гривен. Нет вопросов? Откуда такие суммы?

А у налоговой не может быть вопроса к футболисту: как ты, получая официальную зарплату 5 000, требуешь 500 000 долларов? Какую ты зарплату получал, дорогой? А налоги ты заплатил? Это только один из маленьких эпизодов, а таких эпизодов мы набрали тьму.

Многие футболисты пришли сюда в стоптанных штиблетах и с дырявыми носками, а ушли миллионерами. Надо же иметь какую-то совесть требовать такие сумы. Тем более у тех, кто им заплатил деньги, которые они получили, и уж точно им ничего не должен. Когда я уходил из клуба, я со всеми честно рассчитался. Подъемные Папа Гуйе составляли 1 миллион долларов, я же мог их и не отдавать. Сказать: «Папа, будь здоров. Клуб я продал. До свидания. Получай со следующего владельца».

Я тоже бы на их месте задумался, надо ли именно с нас пытаться получить то, чего мы никому не должны. Мы будем очень жестко, очень справедливо, очень четко выстроим защиту нашего дорогого «Металлиста». Они будут пытаться создавать проблемы тут, но можно же и в тюрьму загреметь за неуплату налогов. Я с ними ни о чем не договаривался по этим зарплатам и долгам. Пусть они с Курченко поговорят. У меня с ним никакой коммуникации нет и быть не может.

Ранее Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове.

Сергей Стаднюк
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