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Яя Туре вошел в тренерский штаб российского клуба

Ивуариец будет помогать в «Ахмате»
Футбол В Европе
15:25
Яя Туре вошел в тренерский штаб российского клуба
Фото: ФК Олимпик

Бывший тренер «Олимпика» Яя Туре подписал контракт с российским клубом.

Ивуариец вошел в тренерский штаб «Ахмата» из Российской Премьер-лиги. Он будет помощником тренера Андрея Талалаева.

Клуб подтвердил назначение Туре. В ближайшее время он присоединится к команде, сообщает сайт клуба.

Туре начал работу тренером в украинском «Олимпике», пробыв в команде четыре месяца.

Андрей Усмонов
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Яя Туре Олимпик Донецк

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