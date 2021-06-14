«Верес» усилился игроком «Олимпика»
Яя Туре вошел в тренерский штаб российского клуба
Ивуариец будет помогать в «Ахмате»
Фото: ФК Олимпик
Бывший тренер «Олимпика» Яя Туре подписал контракт с российским клубом.
Ивуариец вошел в тренерский штаб «Ахмата» из Российской Премьер-лиги. Он будет помощником тренера Андрея Талалаева.
Клуб подтвердил назначение Туре. В ближайшее время он присоединится к команде, сообщает сайт клуба.
Туре начал работу тренером в украинском «Олимпике», пробыв в команде четыре месяца.
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