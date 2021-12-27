Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Йоахим Лев – о продолжении тренерской карьеры: «У меня есть несколько предложений. В 2022-м решу, что делать дальше»
Тренер пока находится без работы
Йоахим Лев / Фото: Eurosport
Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о дальнейших планах на следующий год. Слова специалиста приводит Bild.
«У меня было и есть несколько предложений, однако я не был готов взяться за новый проект сразу после ухода из сборной. В следующем году решу, что делать дальше».
Лев возглавлял сборную Германии 15 лет: с 2006-го по 2021-й.
Ранее сообщалось, что Йоахиму Леву предложили работу в сборной Турции.
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