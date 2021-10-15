Мбаппе окончательно принял решение перейти в «Реал». Француза не интересуют деньги
Йович может уехать в Италию. Серб так и не смог закрепиться в «Реале»
23-летний форвард не попадает в основную обойму мадридской команды
08:58
Лука Йович / Фото - eurosport«Фиорентина» заинтересована в услугах форвард «Реала» Луки Йовича. Клуб из Флоренции намерен арендовать 23-летнего серба в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.
Агент Йовича активно работает над уходом игрока из мадридского клуба в январе.
В текущем сезоне Йович сыграл 5 матчей за «Реал», в которых отметился результативной передачей. Вторую половину сезона-2020/21 серб провел в «Айнтрахте», забив 4 гола в 18 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Йович может пополнить ряды миланского «Интера».
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