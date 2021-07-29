Йович: «Я не просто так перешел в «Реал»

Лука Йович / фото - Real Madrid CF

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, вернувшийся в расположение «Реала» из аренды в «Айнтрахте», рассказал Informer о планах на свою карьеру:

Если мне придется уйти, будут важны два фактора: уровень лиги и возможность играть. После столь длительного периода, в течение которого я больше времени провел за пределами поля, чем на нем, в моем возрасте для аренды приоритет будет отдан клубу, уверенному в моей способности играть в стартовом составе.

В «Реале» нельзя «потерять время», от пребывания там ты только выигрываешь. Ты в компании лучших футболистов мира, цель которых – преуспевать в каждом турнире. Организация всего процесса в клубе идеальна. В такой обстановке невозможно деградировать.

Естественно, выступление за крупнейший клуб мира ведет к огромной ответственности. У меня проблем с этим нет. Я верю в себя и знаю, на что способен.

Впереди новый сезон, новый шанс показать свой уровень. Я надеюсь лишь на то, что травмы наконец оставят меня в покое. Все остальное сложится само собой».