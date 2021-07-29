Йович: «Я не просто так перешел в «Реал»
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович, вернувшийся в расположение «Реала» из аренды в «Айнтрахте», рассказал Informer о планах на свою карьеру:
«Я знаю, какие передо мной стоят цели. Я хочу произвести хорошее впечатление и показать свои лучшие стороны. За последние годы многое изменилось. Конечно, многое могло бы сложиться лучше, и я хочу сделать так, чтобы все действительно стало лучше. Я не просто так попал в «Реал».
Если мне придется уйти, будут важны два фактора: уровень лиги и возможность играть. После столь длительного периода, в течение которого я больше времени провел за пределами поля, чем на нем, в моем возрасте для аренды приоритет будет отдан клубу, уверенному в моей способности играть в стартовом составе.
В «Реале» нельзя «потерять время», от пребывания там ты только выигрываешь. Ты в компании лучших футболистов мира, цель которых – преуспевать в каждом турнире. Организация всего процесса в клубе идеальна. В такой обстановке невозможно деградировать.
Естественно, выступление за крупнейший клуб мира ведет к огромной ответственности. У меня проблем с этим нет. Я верю в себя и знаю, на что способен.
Впереди новый сезон, новый шанс показать свой уровень. Я надеюсь лишь на то, что травмы наконец оставят меня в покое. Все остальное сложится само собой».
«Реал» купил Йовича у «Айнтрахта» в 2019-м году за 60 миллионов евро. Но тогдашний наставник «сливочных» Зинедин Зидан не особо доверял сербу, выпуская его лишь в редких случаях в концовках матчей.
Спустя полтора года форварда ждала полугодичная аренда в родной «Айнтрахт», но там Лука не смог сместить с основного состава набравшего потрясающую форму Андре Силву.
Напомним, Андрей Лунин может покинуть «Реал».
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