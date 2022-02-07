Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил игру форварда Артема Довбика, к которому есть интерес из топ-чемпионатов.

Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который есть на него сейчас - это плод его работы и командных действий. Он думает в первую очередь о команде, а команда играет на него.

Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихаленка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть Днепр туда, где он заслуживает быть».