Агент: «Довбик хочет в Италию или АПЛ»
Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»
Тренер – об игре форварда команды
Фото: Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич оценил игру форварда Артема Довбика, к которому есть интерес из топ-чемпионатов.
«Довбик – очень хороший игрок, настоящий топ. Я увидел это с первого дня, но сначала он не был готов физически. Когда он после травмы пришел из «Мидтьюлланда» в «Днепр-1», его физическое состояние не позволяло ему делать те спринты, которые сейчас усложняют жизнь центральным защитникам.
Он крепок в голове, держит ситуацию под контролем. Я чувствую, что его окружение направляет его и дает хорошие советы. Это очень важно. Тот спрос, который есть на него сейчас - это плод его работы и командных действий. Он думает в первую очередь о команде, а команда играет на него.
Конечно, я боюсь потерять его. Как тренер я хочу иметь в команде лучших. Хочу сохранить эту команду, построить ее вокруг Довбика, Пихаленка, Джурасека, бороться за самые высокие места и вернуть Днепр туда, где он заслуживает быть».
Довбик забил 14 голов в этом сезоне УПЛ.
Форвард интересен клубу Серии А.
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