Йовичевич: «Днепр-1» должен быть активным на трансферном рынке»

Команда претендует на бронзу чемпионата

Игор Йовичевич / фото - СК Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался для клубной пресс-службы о трансферах команды:

За кем из футболистов, покинувших команду этой зимой, больше всего сожалеете?

«Поверьте, у меня нет времени думать о прошлом. В общем, смотрю на футбол, учитывая настоящее и думая о будущем. Вот, скажем, сегодня мы провели двустороннюю игру и важно учитывать ее особенности. А то, что было вчера, все давно забыли. Требования к самому себе у меня типа Microsoft – ты постоянно обновляешься, все время себя совершенствуешь в пользу команды».

Сориентируйте, сколько новичков еще может появиться в «Днепре-1» в течение зимней паузы в чемпионате?

«Я уже говорил, что клуб «Днепр-1» должен быть активным на трансферном рынке. Одно дело, что я доволен командой, а совсем другое, что нужно не упустить, когда появится кто-то из качественных кандидатов, способных принести нам пользу. Думаю, это верный путь. А ведь растет качество и интенсивность тренировочного процесса. Вот сегодня на упоминавшейся уже двусторонке было немало единоборств: Назаренко шел на Вантуха и так далее. Следя за ними, ты не можешь расслабиться и все время находишься в напряжении. Вместе с тем, осознавая, что находишься в рабочем процессе с хорошими и равноценными футболистами, благодаря которым прогрессируешь ежедневно».

Напомним, «Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ.