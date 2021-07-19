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Йовичевич: «Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы»

Тренер ждет болельщиков «Днепра-1» даже на тренировках
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Йовичевич: «Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы»
Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич признался пресс-службе клуба, что ждет болельщиков команды даже на тренировках.

«Могу сказать, что это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы. Будто играли в УПЛ уже. Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высокое.

Такого количества единоборств не было, наверное, когда мы играли здесь с ними в конце чемпионата. Они не хотят уступать; мы тоже не убираем ножки. И это хорошо.

Конечно, мы все ждем хорошего события для всех: открытая тренировка, представляем новичков. Это обычное дело для европейских клубов, поэтому будет интересно. Если не ошибаюсь, и в чемпионате открывают трибуны для зрителей. Это очень большой плюс для чемпионата.

Есть очень качественные матчи, и с болельщиками они могут быть на уровне бундеслиги. Здесь есть характерные команды, здесь физическая лига с мощными быстрыми футболистами. И с болельщиками намного легче достичь результат.

Поэтому, я призываю их на открытую тренировку и чтобы их было как можно больше с нами на протяжении всего чемпионата.

Знаю, что они будут гордиться нами, когда увидят, что команда бьется с первой до последней минуты. Никогда они не упрекнут нам, что мы не дрались. Возможно, иногда результат будет не таким, как мы хотим, но поле мы будем оставлять в крови».

«Днепр-1» оставит форварда Артема Довбика в команде на предстоящий сезон.

Андрей Усмонов
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Теги

СК Днепр-1 Игор Йовичевич

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