Йовичевич: «Это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы»
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич признался пресс-службе клуба, что ждет болельщиков команды даже на тренировках.
«Могу сказать, что это были лучшие сборы за мои последние тренерские годы. Будто играли в УПЛ уже. Возможно, нет такого психологического давления, но напряжение очень высокое.
Такого количества единоборств не было, наверное, когда мы играли здесь с ними в конце чемпионата. Они не хотят уступать; мы тоже не убираем ножки. И это хорошо.
Конечно, мы все ждем хорошего события для всех: открытая тренировка, представляем новичков. Это обычное дело для европейских клубов, поэтому будет интересно. Если не ошибаюсь, и в чемпионате открывают трибуны для зрителей. Это очень большой плюс для чемпионата.
Есть очень качественные матчи, и с болельщиками они могут быть на уровне бундеслиги. Здесь есть характерные команды, здесь физическая лига с мощными быстрыми футболистами. И с болельщиками намного легче достичь результат.
Поэтому, я призываю их на открытую тренировку и чтобы их было как можно больше с нами на протяжении всего чемпионата.
Знаю, что они будут гордиться нами, когда увидят, что команда бьется с первой до последней минуты. Никогда они не упрекнут нам, что мы не дрались. Возможно, иногда результат будет не таким, как мы хотим, но поле мы будем оставлять в крови».
«Днепр-1» оставит форварда Артема Довбика в команде на предстоящий сезон.
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