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Йовичевич: «Мы умерли, как мужики, а с судейством матча с «Десной» пусть разбирается федерация»

Два игрока «Днепра-1» были удалены в матче четвертого тура
Футбол Украинская Премьер-лига
19:37
Йовичевич: «Мы умерли, как мужики, а с судейством матча с «Десной» пусть разбирается федерация»
Игор Йовичевич / Фото: scdnipro1.com

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал пресс-службе клуба результат матча четвертого тура УПЛ против «Десны» (1:2):

Несмотря на поражение, можем взять много положительного от этого поединка.

Первый тайм не удался с точки зрения структуры контроля мяча, которую мы планировали до начала игры. Из-за высокой динамику паса и большого расстояния между игроками не удавалось ничего построить. Ошибки в простых ситуациях позволяли сопернику проводить контратаки. И, вместо прессинга, при потере мяча, мы бежали назад.

Не попали в игру из-за мандража и уровня ответственности поединка: игра за первое место, за лидерство. В перерыве сделали небольшую коррекцию нашей игры, успокоили ребят. Стали располагаться ближе к чужим воротам, начали второй тайм так, как планировали первый. А после удаления команда даже в меньшинстве против лидера УПЛ контролировала ход игры.

Была хорошая динамика, появлялись моменты. Когда начали играть меньшинстве уже на два игрока, проявился характер, позволяющий гонять соперника. Могли и сравнять счет. Но сегодня были факторы, которые мы не можем контролировать. Пусть федерация разбирает судейство.

Это был хороший матч, которым наслаждались болельщики, и так легко давать карточки, по каким-то странным критериям... это не идет на пользу футболу.

Мы можем проиграть три очка, но в пользу футбола, который хочет смотреть болельщик. Такое ему не заходит.

Своей команде могу сказать только то, что мы умерли, как мужики. Характер и хорошая игра сделали нас близкими к ничьей. Это был бы подвиг и толчок для нас.

Компенсированное время тоже не было сыграно полностью. Из-за судорог футболисты лежали, но нам не добавили ни секунды. Хотя мы знаем, что компенсированное время за такие остановки должно продлеваться. Сегодня было много факторов против нас.

Большой уровень ответственности – тенденция в матчах против команд, борющихся за еврокубки. Напряженная ситуация была и против Ворсклы, и против Десны. Должны жить с этим и контролировать себя. Должны сделать выводы. Было много хорошего, но в первом тайме было много моментов, где мы сами ошибками в простых ситуациях давали им пространство. А контратаки через Тотовицкого, Калитвинцева, Безбородко является их козырем. И когда даришь мяч, это идет на пользу сопернику.

Ничего, двигаемся дальше. Можем быть конкурентоспособными против всех команд УПЛ. Сегодня против лидера были лучшими в меньшинстве, держали все под контролем, прессинговали, были храбрыми и смелыми. Мы были близки к ничейному результату, и думаю, что наши болельщики могут гордиться нами.

На следующую игру будет минус три игрока из-за удалений и травм, и еще не прошла проблема с травмой Лучкевича. После восстановления будем смотреть, кто жив. Проведем анализ игры Руха, и выберем лучших из доступных игроков. Играем дома перед болельщиками, и ребята, которые будут живы-здоровы, отдадут все возможное ради победы.

«Десна» с 12-ю очками возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Источник: football.ua Олег Шумейко-младший
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Игор Йовичевич Десна СК Днепр-1

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