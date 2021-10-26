Йовичевич – о 0:4 с «Зарей»: «Это был один из лучших наших матчей»

Игор Йовичевич / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич рассказал как на команде отразилось разгромное поражение от «Зари» со счетом 0:4.

В конце игры «Заря», оказавшись в большинстве, забила дважды и довела дело до разгрома, но все равно с регулярно выступающим в еврокубках соперником мы тогда сражались на равных. Пытались компенсировать отсутствие опыта огромным желанием. А в этом желании – учиться, прогрессировать, побеждать – и есть потенциал сегодняшнего «Днепра-1», его золотой запас.

Хотелось бы, чтобы пресса, болельщики тоже оценивали наши усилия, а не только результаты. Если же команда выглядит апатичной на поле, мне первому нужно дать по ушам. А я уже дам по ушам игрокам.

Мы и дальше будем стараться быть костью в горле для каждого соперника. Конечно, можем уступить, но мы должны знать, что сделали для победы все от нас зависящее, и с чистой совестью смотреть в глаза друг другу.

В прошлом сезоне нам было трудно спорить с такими оппонентами, как, например, «Колос» или «Минай», и если удавалось одолеть их, то в основном благодаря стечению обстоятельств или удачи. Сейчас же мы в состоянии переиграть большинство представителей УПЛ не только из-за того, что улучшили качество своих действий, но и из-за того, что обрели уверенность в собственных силах.

Сумели убедить себя, что действительно способны подобное. В ментальном смысле команда очень сильно выросла.