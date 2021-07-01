«Днепр-1» установил ценник на Довбика
Йовичевич: «Русин должен создать конкуренцию Довбику»
Форвард будет играть в «Днепре-1» в аренде
Фото: Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал пресс-службе клуба переход Назария Русина из «Динамо».
«Русин – нападающий, который приезжает на место Хобленко, должен создать конкуренцию Довбику. Его характеристики мне нравятся.
Неуступчивый, с прессингом, динамичный, любит забивать, находит моменты. Его упорство даст мне возможность подумать, кого ставить в атаку. Будет два форварда или один».
Русин и сам доволен своим переходом в новую команду.
Довбик, правда, может покинуть «Днепр-1» уже летом.
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