«Минай» заменил вратаря в первом тайме, но все равно крупно проиграл «Днепру-1»
Йовичевич: «У Русина есть характер, но у нас есть Довбик»
Тренер – о победе над «Минаем»
1 ноября 22:10
Фото: Днепр-1
Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Минаем» и дебютные голы в УПЛ за команду Назария Русина.
«Нужно было выигрывать, потому что мы были фавориты и все, кроме победы, было бы непонятным для многих. Очень важные три очка, сыграли внимательно и не пропустили. Скромно идем вперед. У нас высокие задачи, есть цели.
Первый гол Русина в сезоне УПЛ? Есть игроки, которых мне жалко. Жалко, что я не могу дать ему больше практики. На его позиции есть такой игрок, как Довбик, игрок сборной Украины. Но Назарий все понимает и активно работает на тренировках. Он терпит и ждет свой шанс.
Если не играешь, то не показывай тренеру, мол, несправедливо, а выходи и показывай это на поле. У Русина есть характер».
Русин забил впервые за полтора года в УПЛ.
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