Йовичевич: «У Русина есть характер, но у нас есть Довбик»

Фото: Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Минаем» и дебютные голы в УПЛ за команду Назария Русина.

Первый гол Русина в сезоне УПЛ? Есть игроки, которых мне жалко. Жалко, что я не могу дать ему больше практики. На его позиции есть такой игрок, как Довбик, игрок сборной Украины. Но Назарий все понимает и активно работает на тренировках. Он терпит и ждет свой шанс.

Если не играешь, то не показывай тренеру, мол, несправедливо, а выходи и показывай это на поле. У Русина есть характер».