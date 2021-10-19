Юрченко: «У меня нет никаких обид на «Зарю»
Хавбек «Десны» Владлен Юрченко высказался о своей бывшей команде – «Заре».
– Насколько можно считать нормальной ситуацию, когда клуб, который выступает в еврокубках каждый сезон, отпускает важного для себя игрока свободным агентом, а он 3 месяца сидит без команды?
– Ситуация получается абсурдная. Клуб ни при чем, что я сидел без команды, искал клуб – это уже мои вопросы. У меня не было задачи просто поменять команду, поставить галочку, что я просто ушел.
Это все сложный процесс и со стороны клубов: кто-то бы хотел взять, но у них все позиции укомплектованы; кому-то нужно продать, чтобы купить нового игрока, приходится ждать. У каждого клуба свои моменты и нюансы.
Время тянулось-тянулось и дошло до такой ситуации, которую мы имели. Есть как есть, уже глупо думать о том, как могло бы получиться, поступи я иначе.
– Обид на «Зарю» нет?
– Никаких обид нет. Очень рад, что я провел там прекрасные два года.
– Вы, как воспитанник «Шахтера», могли бы перейти в «Динамо»?
– Даже не знаю, не думал об этом. Почему это должно быть табу? Да, я воспитанник и благодарен клубу, но я не провел ни одного матча за основную команду. Это футбол, почему нет? Даже Мирча Луческу смог перейти
Ранее сообщалось, что Юрченко мог перейти в «Шериф».
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