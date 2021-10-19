Юрченко: «У меня нет никаких обид на «Зарю»

Владлен Юрченко / Фото: Футбол 24

Хавбек «Десны» Владлен Юрченко высказался о своей бывшей команде – «Заре».

– Ситуация получается абсурдная. Клуб ни при чем, что я сидел без команды, искал клуб – это уже мои вопросы. У меня не было задачи просто поменять команду, поставить галочку, что я просто ушел.

Это все сложный процесс и со стороны клубов: кто-то бы хотел взять, но у них все позиции укомплектованы; кому-то нужно продать, чтобы купить нового игрока, приходится ждать. У каждого клуба свои моменты и нюансы.

Время тянулось-тянулось и дошло до такой ситуации, которую мы имели. Есть как есть, уже глупо думать о том, как могло бы получиться, поступи я иначе.

– Обид на «Зарю» нет?

– Никаких обид нет. Очень рад, что я провел там прекрасные два года.

– Вы, как воспитанник «Шахтера», могли бы перейти в «Динамо»?

– Даже не знаю, не думал об этом. Почему это должно быть табу? Да, я воспитанник и благодарен клубу, но я не провел ни одного матча за основную команду. Это футбол, почему нет? Даже Мирча Луческу смог перейти