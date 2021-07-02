Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»

Владлен Юрченко / Фото - Footboom

Срок действия контракта полузащитника Владлена Юрченко с «Зарей» подошел к концу. 26-летний игрок в своем Instagram трогательно попрощался с клубом.

Хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу. Спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас.

Я наслаждался, играя тут, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю прощай, я говорю до свидания.