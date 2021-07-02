18+. «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0
Юрченко: «Я наслаждался, играя в «Заре»
Хавбек попрощался с луганским клубом
Владлен Юрченко / Фото - Footboom
Срок действия контракта полузащитника Владлена Юрченко с «Зарей» подошел к концу. 26-летний игрок в своем Instagram трогательно попрощался с клубом.
Сегодня закончился мой контракт с «Зарей». Я хочу сказать спасибо за эти два года, это было великолепное время, которое я никогда не забуду. Я кайфовал находиться с каждым из вас на поле и вне его.
Хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу. Спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас.
Я наслаждался, играя тут, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю прощай, я говорю до свидания.
Накануне «Заря» уничтожила соперника по контрольному матчу со счетом 22:0.
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