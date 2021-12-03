«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков

Правда, этот вариант называется самым худшим

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«Ювентус» через свой сайт подтвердил, что прокуратура Италии ведет расследование в отношении клуба, который подозревают в финансовых преступлениях.

Клуб готов к последствиям по итогам расследования. Сообщалось, что команду могут понизить в Серию Б и исключить из еврокубков. Однако этот вариант называют самым худшим.

«Это самый худший сценарий, который клубу пришлось выделить еще и потому, что его акции котируются на фондовой бирже».

Правда, отмечается, что «Ювентус» сотрудничает со следствием и надеется на положительный исход.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» подозревается в ложной отчетности за два сезона – 2018/19 и 2020/21. Под подозрением руководство клуба в лице Андреа Аньелли и Павела Недведа.

Команду могут лишить победы в Серии А в 2020-м году.