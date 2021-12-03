Очередное испытание для Шевченко. «Ювентус» – «Дженоа». Онлайн трансляция
«Ювентус» готов к понижению в классе и исключению из еврокубков
Правда, этот вариант называется самым худшим
19:28
Фото: AFP
«Ювентус» через свой сайт подтвердил, что прокуратура Италии ведет расследование в отношении клуба, который подозревают в финансовых преступлениях.
Клуб готов к последствиям по итогам расследования. Сообщалось, что команду могут понизить в Серию Б и исключить из еврокубков. Однако этот вариант называют самым худшим.
«Это самый худший сценарий, который клубу пришлось выделить еще и потому, что его акции котируются на фондовой бирже».
Правда, отмечается, что «Ювентус» сотрудничает со следствием и надеется на положительный исход.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» подозревается в ложной отчетности за два сезона – 2018/19 и 2020/21. Под подозрением руководство клуба в лице Андреа Аньелли и Павела Недведа.
Команду могут лишить победы в Серии А в 2020-м году.
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