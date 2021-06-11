Мората еще год проведет в «Ювентусе»
«Ювентус» готов заплатить «Атлетико» за продление аренды Мораты
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12:50
Фото: AS
«Ювентус» готов продлить аренду форварда «Атлетико» Альваро Мораты.
Туринский клуб близок к сделке с мадридцами. Стоимость продления аренды составит 10 миллионов евро, сообщает COPE.
В январе «Юве» обяжется выкупить игрока за 35 миллионов евро. Прошлый сезон он провел также в аренде в «Ювентусе».
Также итальянцы нацелились на форварда «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.
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