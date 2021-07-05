Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте

Стороны не против продлить соглашение
Футбол Серия А (Италия)
18:48
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
Фото: marca

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проведет переговоры с клубом о будущем.

Как сообщает gazzetta.it, стороны не против продлить контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце следующего сезона.

Сообщается, что португалец уже решил и дальше выступать за туринскую команду. В клубе также хотят сохранить игрока. При этом, зарплата Роналду в «Ювентусе» может сократиться.

Ранее сообщалось о его уходе из клуба. Он был интересен «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Криштиану Роналду

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Месси обошел Роналду по количеству голов со штрафных
Футбол В Европе
4 июля 10:14
Аньелли о Суперлиге: «Ювентус» не боится угроз»
Аньелли о Суперлиге: «Ювентус» не боится угроз»
Футбол Евро-2020
1 июля 17:50
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Директор «Ювентуса» рассказал о будущем Роналду
Футбол Евро-2020
1 июля 17:25
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Автоспорт Формула-1
1 июля 15:21
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
Футбол Серия А (Италия)
30 июня 15:41
Сантуш: «Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»
Сантуш: «Криштиану бился и был настоящим капитаном, отдал все силы»
Футбол Евро-2020
28 июня 08:31

Новости: Футбол

Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Украинские легионеры
19:15
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Коваленко: «Остаюсь в «Аталанте» и еду на сборы с командой»
Серия А (Италия)
19:05
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
Серия А (Италия)
18:48
Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»
Абу-Ханна: «Если бы не «Заря», вряд ли бы я сейчас продолжал играть в футбол на высоком уровне»
В Европе
18:28
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Форвард сборной Дании: «Мы дважды играли с Англией в Лиге наций и набрали четыре очка»
Евро-2020
18:10
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Бундеслига (Германия)
17:43
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Защитник сборной Дании: «Сейчас полуфинала для нас недостаточно»
Евро-2020
17:23
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Сабо: «Шевченко нельзя уходить из сборной Украины»
Евро-2020
17:12
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Хочолава отправился на медосмотр в «Копенгаген»
Украинская Премьер-лига
17:05
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Экс-тренер Кличко: «Усик стоит три копейки. Боя с Джошуа не будет»
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 07:34
19
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
10
Все новости