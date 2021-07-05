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«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте
Стороны не против продлить соглашение
18:48
Фото: marca
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проведет переговоры с клубом о будущем.
Как сообщает gazzetta.it, стороны не против продлить контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце следующего сезона.
Сообщается, что португалец уже решил и дальше выступать за туринскую команду. В клубе также хотят сохранить игрока. При этом, зарплата Роналду в «Ювентусе» может сократиться.
Ранее сообщалось о его уходе из клуба. Он был интересен «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
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