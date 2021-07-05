«Ювентус» и Роналду проведут переговоры о новом контракте

Стороны не против продлить соглашение

Фото: marca

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проведет переговоры с клубом о будущем.

Как сообщает gazzetta.it, стороны не против продлить контракт. Нынешнее соглашение истекает в конце следующего сезона.

Сообщается, что португалец уже решил и дальше выступать за туринскую команду. В клубе также хотят сохранить игрока. При этом, зарплата Роналду в «Ювентусе» может сократиться.

Ранее сообщалось о его уходе из клуба. Он был интересен «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.