«Ювентус» хочет подписать Икарди на замену Роналду

Португалец может покинуть Турин уже в ближайшее время

Мауро Икарди / фото - Getty Images

«Ювентус» рассматривает возможность подписания форварда ПСЖ Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Аргентинский нападающий должен стать заменой Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, если те уйдут из клуба. Отметим, что сам футболист не против вернуться в Италию, где ему и его семье жить комфортнее, чем во Франции.

В текущем сезоне Икарди провел 26 поединков в футболке французского клуба отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Напомним, в сети появилось видео, на котором Роналду увозит имущество из Италии.