Роналду покинет «Ювентус»? В сети появилось видео, которое явно свидетельствует об этом
«Ювентус» хочет подписать Икарди на замену Роналду
Португалец может покинуть Турин уже в ближайшее время
17 мая 19:59
Мауро Икарди / фото - Getty Images
«Ювентус» рассматривает возможность подписания форварда ПСЖ Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает портал Calciomercato.
Аргентинский нападающий должен стать заменой Криштиану Роналду или Пауло Дибалы, если те уйдут из клуба. Отметим, что сам футболист не против вернуться в Италию, где ему и его семье жить комфортнее, чем во Франции.
В текущем сезоне Икарди провел 26 поединков в футболке французского клуба отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.
Напомним, в сети появилось видео, на котором Роналду увозит имущество из Италии.
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