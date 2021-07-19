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«Ювентус» может обменять Роналду на форварда ПСЖ

Все еще возможен вариант, при котором португалец покинет Италию
Футбол Серия А (Италия)
11:22
«Ювентус» может обменять Роналду на форварда ПСЖ
Криштиану Роналду / Фото - AS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, вероятна сделка туринцев с ПСЖ. Итальянский клуб может обменять португальца на аргентинца Мауро Икарди.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует «Рома».

Сергей Стаднюк
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Теги

Криштиану Роналду Мауро Икарди ПСЖ Ювентус

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