«Ювентус» может обменять Роналду на форварда ПСЖ

Все еще возможен вариант, при котором португалец покинет Италию

Криштиану Роналду / Фото - AS

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает Football-Italia.

По информации источника, вероятна сделка туринцев с ПСЖ. Итальянский клуб может обменять португальца на аргентинца Мауро Икарди.

Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует «Рома».