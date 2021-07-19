«Манчестер Сити» запросил у «Ювентуса» 50 миллионов евро за Жезуса
«Ювентус» может обменять Роналду на форварда ПСЖ
Все еще возможен вариант, при котором португалец покинет Италию
11:22
Криштиану Роналду / Фото - AS
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб. Об этом сообщает Football-Italia.
По информации источника, вероятна сделка туринцев с ПСЖ. Итальянский клуб может обменять португальца на аргентинца Мауро Икарди.
Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» истекает 30 июня 2022 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Серии А с 29 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что на Икарди также претендует «Рома».