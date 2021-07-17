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«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов

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16:44
«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов
Криштиану Роналду / фото - Eurosport

Туринский «Ювентус» обсудит условия нового контракта с нападающим Криштиану Роналду, сообщает журналист Nicolo Schira.

Ранее агент португальца Жорже Мендеш прилетел в Италию для переговоров с руководством «зебр».

Как утверждает источник, стороны обсудят продление контракта до 2023 года, а также снижение зарплаты форварда с 31 миллиона евро в год до 20.

В прошедшем сезон португалец стал лучшим бомбардиром итальянского чемпионата с 29 мячами, а также лучшим снайпером чемпионата Европы 2020, забив на турнире 5 голов.

Напомним, испанское издание опубликовало стенограмму аудиозаписей, на которых президент «Реала» оскорбляет Роналду.

Павел Харченко
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Криштиану Роналду Ювентус

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