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«Ювентус» надолго потерял полузащитника

Игрок получил серьезную травму
Футбол Серия А (Италия)
09:27
«Ювентус» надолго потерял полузащитника
Артур Мело / фото - FC Juventus

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело получил травму колена и пропустит не меньше двух месяцев, сообщает портал Goal.

Футболист перенесет операцию и, скорее всего, пропустит начало сезона итальянского чемпионата.

Как сообщают СМИ, именно из-за этого повреждения хавбек и не поехал со сборной Бразилии на Копа Америка, где «пентакампеоны» уступили в финале сборной Аргентины.

Артур стал игроком «синьоры» прошлым летом, войдя в сомнительную сделку по обмену игроков с «Барселоной». Каталонцы обменяли игрока на Миралема Пьянича. Оба клуба оформили эти трансферы не как обмен, а как отдельные приобретения, чтобы вписать доходы от продаж в ведомость по финансовому фэйр-плей.

Артур не стал игроком основы в «Ювентусе» и провел на поле лишь 1700 минут, за которые лишь однажды отметился голевым действием.

Напомним, в «Ювентусе» заявили, что Криштиану Роналду останется в клубе.

Павел Харченко
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Теги

Ювентус Артур Мело Барселона (футбол) травмы

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