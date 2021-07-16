«Ювентус» надолго потерял полузащитника

Игрок получил серьезную травму

Артур Мело / фото - FC Juventus

Бразильский полузащитник «Ювентуса» Артур Мело получил травму колена и пропустит не меньше двух месяцев, сообщает портал Goal.

Футболист перенесет операцию и, скорее всего, пропустит начало сезона итальянского чемпионата.

Как сообщают СМИ, именно из-за этого повреждения хавбек и не поехал со сборной Бразилии на Копа Америка, где «пентакампеоны» уступили в финале сборной Аргентины.

Артур стал игроком «синьоры» прошлым летом, войдя в сомнительную сделку по обмену игроков с «Барселоной». Каталонцы обменяли игрока на Миралема Пьянича. Оба клуба оформили эти трансферы не как обмен, а как отдельные приобретения, чтобы вписать доходы от продаж в ведомость по финансовому фэйр-плей.

Артур не стал игроком основы в «Ювентусе» и провел на поле лишь 1700 минут, за которые лишь однажды отметился голевым действием.

Напомним, в «Ювентусе» заявили, что Криштиану Роналду останется в клубе.