«Ювентус» отказал двум немецким грандам в продаже лидера атаки

Туринцы хотят сохранить молодую звезду

Федерико Кьеза / фото - Eurosport

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза, ярко показавший себя в матчах Евро-2020 за сборную Италии, попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы были выложить за 22-летнего итальянца 80 миллионов евро.

Но также, как «зебры» отклонили 100-милионное предложение от «Челси», так само они отказали и немецким клубам.

В Турине очень довольны прогрессом Кьезы и считают, что игрок – это будущее команды. В минувшем сезоне вингер провел в составе «синьоры» 46 матчей во всех турнирах, где отметился 15 голами и 11 голевыми передачами.

На Евро-2020 итальянец вышел на поле 7 раз, забил два мяча, и в конце концов поднял над головой заветный трофей.

Напомним, «Ювентус» не будет продлевать контракт с Криштиану Роналду.