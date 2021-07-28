Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 7
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован

«Ювентус» отказал двум немецким грандам в продаже лидера атаки

Туринцы хотят сохранить молодую звезду
Футбол Серия А (Италия)
14:42
«Ювентус» отказал двум немецким грандам в продаже лидера атаки
Федерико Кьеза / фото - Eurosport

Вингер туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза, ярко показавший себя в матчах Евро-2020 за сборную Италии, попал в сферу интересов мюнхенской «Баварии» и дортмундской «Боруссии», сообщает Sport1.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы готовы были выложить за 22-летнего итальянца 80 миллионов евро.

Но также, как «зебры» отклонили 100-милионное предложение от «Челси», так само они отказали и немецким клубам.

В Турине очень довольны прогрессом Кьезы и считают, что игрок – это будущее команды. В минувшем сезоне вингер провел в составе «синьоры» 46 матчей во всех турнирах, где отметился 15 голами и 11 голевыми передачами.

На Евро-2020 итальянец вышел на поле 7 раз, забил два мяча, и в конце концов поднял над головой заветный трофей.

Напомним, «Ювентус» не будет продлевать контракт с Криштиану Роналду.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ювентус Федерико Кьеза сборная Италии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сиригу рассказал, как заставил расплакаться капитана сборной Италии перед финалом Евро
Сиригу рассказал, как заставил расплакаться капитана сборной Италии перед финалом Евро
Футбол Евро-2020
10:39
Перес лично приглашал Аллегри в «Реал»
Перес лично приглашал Аллегри в «Реал»
Футбол Серия А (Италия)
27 июля 19:34
Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление
Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление
Футбол Серия А (Италия)
27 июля 17:53
Не стоит своих денег? «Ювентус» не намерен продлевать контракт с Роналду
Не стоит своих денег? «Ювентус» не намерен продлевать контракт с Роналду
Футбол Серия А (Италия)
27 июля 08:51
Вице-президент «Ювентуса» рассказал, где Роналду проведет следующий сезон
Вице-президент «Ювентуса» рассказал, где Роналду проведет следующий сезон
Футбол Серия А (Италия)
24 июля 22:11
«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника
«Аталанта» предлагает «Ювентусу» 30 миллионов за защитника
Футбол Серия А (Италия)
24 июля 20:12

Новости: Футбол

Без Месси. «Барселона» отправилась на предсезонный сбор
Без Месси. «Барселона» отправилась на предсезонный сбор
Примерa (Испания)
17:26
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Отдых или прощание? Яремчук и Безус снова не сыграют за «Гент»
Украинские легионеры
17:02
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Источник: Кулач стал игроком «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:45
Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020
Сборные Франции, Аргентины и Германии сенсационно покинули Олимпиаду-2020
Токио-2020
16:20
Президент ПФЛ: «Вели переговоры с «Альянсом». Просили не спешить с решением»
Президент ПФЛ: «Вели переговоры с «Альянсом». Просили не спешить с решением»
Первая лига
16:01
Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR
Стало известно, когда в Украине снова будет работать VAR
Украинская Премьер-лига
15:39
Президент «Альянса»: «Система бесперспективна. Ближайшие 10-20 лет нас в украинском футболе не будет»
Президент «Альянса»: «Система бесперспективна. Ближайшие 10-20 лет нас в украинском футболе не будет»
Первая лига
15:18
Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом
Еще один звездный игрок «Реала» заразился коронавирусом
Примерa (Испания)
14:57
«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
«Интер» отказался продавать Лукаку в «Челси» за космические деньги
Серия А (Италия)
14:49
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
10
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости