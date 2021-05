Фото: twitter.com/juventusfc

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон.

Цвета домашнего комплекта экипировки не поменялись. Традиционные бело-черные полоски также присутствуют.

Home is where every dream begins.



Vi presentiamo il nostro nuovo Kit Home per la stagione 2021/22 by @adidasfootball Get yours now! #createdwithadidas #FinoAllaFine #ForzaJuve