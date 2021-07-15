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«Ювентус» согласился заплатить 40 миллионов евро за Локателли

Полузащитник хочет остаться в Италии
Футбол Серия А (Италия)
10:40
«Ювентус» согласился заплатить 40 миллионов евро за Локателли
Фото: CalcioNews

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перейдет в «Ювентус».

Туринцы согласились заплатить 40 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sports. Он подпишет пятилетний контракт.

У «Сассуоло» есть два предложения из АПЛ, но хавбек сообщил клубу, что намерен перейти только в «Юве». Замедлили переговоры нежелание туринцев платить требуемую сумму.

Локаталли стал одним из отрытый Евро-2020. Он выиграл титул со сборной Италии.

До «Сассуоло» Локателти играл за «Милан».

Андрей Усмонов
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Ювентус Мануэль Локателли

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