В «Ювентусе» сообщили, что Роналду не заявлял об уходе
«Ювентус» согласился заплатить 40 миллионов евро за Локателли
Полузащитник хочет остаться в Италии
10:40
Фото: CalcioNews
Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перейдет в «Ювентус».
Туринцы согласились заплатить 40 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sports. Он подпишет пятилетний контракт.
У «Сассуоло» есть два предложения из АПЛ, но хавбек сообщил клубу, что намерен перейти только в «Юве». Замедлили переговоры нежелание туринцев платить требуемую сумму.
Локаталли стал одним из отрытый Евро-2020. Он выиграл титул со сборной Италии.
До «Сассуоло» Локателти играл за «Милан».
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