«Ювентус» согласился заплатить 40 миллионов евро за Локателли

Полузащитник хочет остаться в Италии

Фото: CalcioNews

Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли перейдет в «Ювентус».

Туринцы согласились заплатить 40 миллионов евро за игрока, сообщает Sky Sports. Он подпишет пятилетний контракт.

У «Сассуоло» есть два предложения из АПЛ, но хавбек сообщил клубу, что намерен перейти только в «Юве». Замедлили переговоры нежелание туринцев платить требуемую сумму.

Локаталли стал одним из отрытый Евро-2020. Он выиграл титул со сборной Италии.

До «Сассуоло» Локателти играл за «Милан».