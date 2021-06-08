«Ювентус» выкупит форварда у «Атлетико»

Туринцев устраивает игра нападающего

Альваро Мората / фото - Goal

Туринский «Ювентус» готов выкупить у «Атлетико» испанского нападающего Альваро Морату, сообщает Calciomercato.

28-летний нападающий провел минувший сезон в составе «зебр» на правах аренды и, не смотря на свою славу плохого голеадора, смог отлично дополнить в атаке Криштиану Роналду. В 44 матчах за «старую синьору» Мората отметился 20 голами и 12 голевыми передачами.

«Ювентус» уже выплатил «Атлетико» 10 миллионов за аренду испанца, и готов выплатить за него полную сумму, которая составляет 45 миллионов евро.

Напомним, Ювентус может обменять Роналду на игрока ПСЖ.