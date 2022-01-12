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«Ювентус» заинтересован в аренде Депая

Голландец не против покинуть «Барселону»
Футбол Серия А (Италия)
22:10
«Ювентус» заинтересован в аренде Депая
Фото: Marca

«Ювентус» хочет подписать форварда «Барселоны» Мемфиса Депая.

Туринский клуб рассматривает возможность приглашения форварда. Сам голландец не против сменить команду.

Он должен заменить в команде Федерико Кьезу, который выбыл до лета. «Юве» хочет арендовать игрока с правом выкупа, сообщает gianlucadimarzio.com.

«Барселона» открыта к предложениям.

Мемфис в нынешнем сезоне забил восемь голов и отдал два ассиста в 16 матчах.

Андрей Усмонов
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Теги

Ювентус Барселона (футбол) Мемфис Депай

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