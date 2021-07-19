За 4 дня до старта УПЛ во «Львове» зафиксировано 15 случаев ковида

Еще одна большая проблема для команды

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15 представителей «Львова» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает журналист Игорь Бурбас на своей странице в Twitter.

Инфекция была обнаружена у 11 футболистов и 4 членов тренерского штаба. К тому же, еще 5 членов команды имеют повышенную температуру тела.

Это не первая проблема команды перед стартом нового сезона УПЛ. Ранее им запретили играть домашние матчи на стадионе «Украина», но руководство львовян договорилось с «Ареной-Львов».

Теперь клуб подкосил коронавирус всего лишь за 4 дня до первого тура УПЛ, где «Львову» предстоит сразится с «Мариуполем». Матч запланирован на 23 июля, 19:30.