За «Барселону» дебютировал один из обидчиков сборной Украины
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай провел свой первый матч за каталонскую «Барселону». Нападающий поделился с изданием Marca эмоциями от дебюта за клуб:
«Я счастлив, что могу сыграть свои первые минуты. Мне понравилось. Я очень рад.
Знаю, что от меня многого ждут. Я много работал.
Когда мы сыграем на своем стадионе, это будет невероятно. Болельщики придадут нам энергию».
Каталонцы сыграли контрольный матч с «Жироной», который окончился победой «Барселоны» со счетом 3:1. Депай отличился, реализовав 11-метровый удар.
@Memphis! 3-1! pic.twitter.com/Vk5iiyry6G— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2021
Игрок только недавно вышел из отпуска после Евро-2020 и присоединился к составу своего нового клуба. На чемпионате Европы голландец в составе своей национальной команды занял 1-е место на групповом этапе, по пути одолев сборную Украины (3:2), но уже на стадии 1/8 «оранжевые» вылетели от чехов.
Депай перешел в «Барселону» на правах свободного агента, так как его контракт с «Лионом» истек этим летом.
Напомним, сборная Нидерландов в третий раз назначила главным тренером Луи Ван Гала.
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