За «Барселону» дебютировал один из обидчиков сборной Украины

Форвард отметился голом

фото - FC Barcelona

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай провел свой первый матч за каталонскую «Барселону». Нападающий поделился с изданием Marca эмоциями от дебюта за клуб:

«Я счастлив, что могу сыграть свои первые минуты. Мне понравилось. Я очень рад. Знаю, что от меня многого ждут. Я много работал. Когда мы сыграем на своем стадионе, это будет невероятно. Болельщики придадут нам энергию».

Каталонцы сыграли контрольный матч с «Жироной», который окончился победой «Барселоны» со счетом 3:1. Депай отличился, реализовав 11-метровый удар.

Игрок только недавно вышел из отпуска после Евро-2020 и присоединился к составу своего нового клуба. На чемпионате Европы голландец в составе своей национальной команды занял 1-е место на групповом этапе, по пути одолев сборную Украины (3:2), но уже на стадии 1/8 «оранжевые» вылетели от чехов.

Депай перешел в «Барселону» на правах свободного агента, так как его контракт с «Лионом» истек этим летом.

Напомним, сборная Нидерландов в третий раз назначила главным тренером Луи Ван Гала.