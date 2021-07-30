За год в «Реале» Алаба получит близко 40 миллионов евро

«Сливочные» пошли на большие траты ради трансфера австрийца

Давид Алаба / фото - Real Madrid CF

Этим летом австрийский защитник Давид Алаба на правах свободного агента перешел из «Баварии» в «Реал».

Немецкому изданию Der Spiegel стало известно, сколько денег принесет этот трансфер самому футболисту.

Как сообщает источник, по контракту защитник будет получать около 19,5 миллионов евро в год. К тому же, так как «сливочным» не пришлось выкупать игрока, они выплатили ему щедрый подписной бонус в размере 17,7 миллионов евро в год.

К тому же, еще 6,3 миллиона евро получил отец футболиста. Агенту Алабы Пини Захави досталось 5 миллионов евро комиссионных.

Таким образом, за год пребывания австрийца в Мадриде его семья заработает в общей сложности 43,5 миллиона евро.

Также «Реал» прописал в его контракте сумму отступных, которая составляет 850 миллионов евро. Больше – только у вице-капитана Карима Бензема, чья клаусула равна одному миллиарду евро.

Напомним, стало известно, с кем еще «Реал» продлит контракт.