Источник: Луческу выписался из больницы и вернулся в расположение «Динамо»
За неделю до матчей сборных Бущан получил повреждение
Голкипер пропустил игру с «Десной»
22:13
Георгий Бущан / фото - FootBoom
Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не попал в заявку «Динамо» на матч с «Десной» из-за травмы.
Но как сообщает источник, повреждение не несет серьезного характера.
Уже 1 сентября национальную команду ждет отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном. Дальше – игра с Францией (4 августа), и контрольная встреча с Чехией (8 августа).
Сборную на эти матчи поведет Александр Петраков. Тренер уже обозначил свои цели.
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