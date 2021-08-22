За неделю до матчей сборных Бущан получил повреждение

Голкипер пропустил игру с «Десной»

Георгий Бущан / фото - FootBoom

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан не попал в заявку «Динамо» на матч с «Десной» из-за травмы.

Но как сообщает источник, повреждение не несет серьезного характера.

Уже 1 сентября национальную команду ждет отборочный матч ЧМ-2022 с Казахстаном. Дальше – игра с Францией (4 августа), и контрольная встреча с Чехией (8 августа).

Сборную на эти матчи поведет Александр Петраков. Тренер уже обозначил свои цели.