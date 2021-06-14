Шевченко: «Думаю, команда очень хорошо себя проявила»
За стеклом и в одиночестве. Как Шевченко с игроками давали интервью после матча с Нидерландами
Из-за COVID-19 приняты беспрецедентные меры безопасности
Андрей Шевченко / Фото: УАФ
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опубликовали видео, где можно увидеть беспрецедентные меры безопасности от COVID-19 во время взятия у главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его игроков послематчевых интервью.
Напомним, в первом матче группового этапа Евро-2020 Украина уступила Нидерландам.