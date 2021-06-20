Забарный: «Если играть на ничью, можно вообще не выходить на поле»
Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Слова 18-летнего игрока передает пресс-служба UEFA.
Однозначно, будет очень тяжелая игра. Мы знаем, что в сборной Австрии хорошие игроки, плюс эта команда - как единое целое. Будет сложно, мы настраиваемся на тяжелую игру, потому что она является решающей для обеих команд. Все понимают, что никто никому уступать не будет.
Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, пытаться создавать и реализовать моменты впереди.
Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!
То, что нам достаточно одного очка, возможно, немного придает спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что, если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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