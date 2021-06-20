Забарный: «Если играть на ничью, можно вообще не выходить на поле»

Илья Забарный / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о своих ожиданиях от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Слова 18-летнего игрока передает пресс-служба UEFA.

Для нас главное быть одной командой, не совершать опрометчивых действий, не бегать хаотично. Прежде всего, нужно сохранять компактность и организацию игры. Ну и, конечно же, пытаться создавать и реализовать моменты впереди.

Кому из соперников стоит уделить особое внимание? В первую очередь, это Алаба. Я считаю, что это очень хороший игрок. Просто высшего уровня!

То, что нам достаточно одного очка, возможно, немного придает спокойствия. Но только совсем чуть-чуть. Потому что, если стараться играть на ничью, то можно вообще не выходить на поле. Мы будем играть только на победу. Будем добывать эти три очка кровью.