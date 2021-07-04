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Забарный: «Горжусь своей страной»

Игрок поблагодарил фанатов
Футбол Евро-2020
19:36
Забарный: «Горжусь своей страной»
Илья Забарный / фото - FootBoom

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги Евро-2020 и поблагодарил украинских болельщиков за поддержку:

«Мы провели очень хороший турнир. Многие впервые играли на таком уровне.

В первую очередь это опыт – мы попробовали себя на таком турнире с такими соперниками. Это только плюс нам на будущее.

Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас. Я горжусь своей страной».

В четвертьфинале Евро-2020 Англия разгромила Украину и отправила команду Андре Шевченко домой. Национальная команда уже прибыла в родную страну, где ее тепло встретили сотни болельщиков.

Александр Зинченко также поблагодарил всю страну за поддержку.

Напомним, за Евро-2020 сборная Украины заработала 16 миллионов Евро.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина – Англия Илья Забарный Андрей Шевченко

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