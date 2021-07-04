Забарный: «Горжусь своей страной»

Игрок поблагодарил фанатов

Илья Забарный / фото - FootBoom

Защитник сборной Украины Илья Забарный подвел итоги Евро-2020 и поблагодарил украинских болельщиков за поддержку:

«Мы провели очень хороший турнир. Многие впервые играли на таком уровне. В первую очередь это опыт – мы попробовали себя на таком турнире с такими соперниками. Это только плюс нам на будущее. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые поддерживали нас. Я горжусь своей страной».

В четвертьфинале Евро-2020 Англия разгромила Украину и отправила команду Андре Шевченко домой. Национальная команда уже прибыла в родную страну, где ее тепло встретили сотни болельщиков.

Александр Зинченко также поблагодарил всю страну за поддержку.

Напомним, за Евро-2020 сборная Украины заработала 16 миллионов Евро.