Забарный может переехать в Италию

Аппенинский полуостров – лучшее место для защитников

Илья Забарный / фото - FootBoom

Центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный может переехать в Серию А. Итальянский «Торино» всерьез интересуется защитником и уже обратился к «Динамо» по поводу трансфера, сообщает Tuttomercato.

«Быки» предложили киевскому клубу 5.5 миллионов плюс бонусы за 18-летнего игрока, а также процент с перепродажи футболиста.

Ранее игроком интересовались «Челси» и «Наполи», которые готовы были заплатить за Забарного больше 10 миллионов евро, но дальше интереса эти переговоры пока не зашли.

Особое внимание к игроку вызвали его выступления за сборную Украины, где Илья сходу влился в состав и зарезервировал себе железное место в основе команды Андрея Шевченко. Защитника признавали лучшим игроком матча с Нидерландами, и, к тому же, он входит в список лучших игроков Евро по нескольким ключевым показателям.

Также, Забарный стал третьим самым молодым игроком в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Сейчас игрок находиться в отпуске, где на шикарном курорте отдыхает со своей очаровательной избранницей.