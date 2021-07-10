Забарный может переехать в Италию
Центральный защитник «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный может переехать в Серию А. Итальянский «Торино» всерьез интересуется защитником и уже обратился к «Динамо» по поводу трансфера, сообщает Tuttomercato.
«Быки» предложили киевскому клубу 5.5 миллионов плюс бонусы за 18-летнего игрока, а также процент с перепродажи футболиста.
Ранее игроком интересовались «Челси» и «Наполи», которые готовы были заплатить за Забарного больше 10 миллионов евро, но дальше интереса эти переговоры пока не зашли.
Особое внимание к игроку вызвали его выступления за сборную Украины, где Илья сходу влился в состав и зарезервировал себе железное место в основе команды Андрея Шевченко. Защитника признавали лучшим игроком матча с Нидерландами, и, к тому же, он входит в список лучших игроков Евро по нескольким ключевым показателям.
Также, Забарный стал третьим самым молодым игроком в истории плей-офф чемпионатов Европы.
Сейчас игрок находиться в отпуске, где на шикарном курорте отдыхает со своей очаровательной избранницей.
Комментарии 1
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Завтра следующий уже жду не дождусь. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.