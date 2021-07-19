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Забарный: «После Евро появилось больше уверенности, но звездной болезни нет»

Юный защитник «Динамо» рассказал, как на него повлияло участие на крупном международном турнире
Футбол Украинская Премьер-лига
17:27
Забарный: «После Евро появилось больше уверенности, но звездной болезни нет»
Илья Забарный / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Илья Забарный по возвращении после Евро-2020 рассказал о том, как его изменило участие на крупном турнире. Также центрбек раскрыл нюансы подготовки «сборников» к новому сезону.

Понятно, что товарищеские матчи на сборах отличаются от поединков, которые были на Евро-2020. Но настрой – такой же?

Конечно, это очень важный этап подготовки к сезону. Через такие игры нужно подготовить себя и свой организм, чтобы быть в хорошей физической форме.

Виктор Цыганков рассказывал, что очень скучал по команде. У тебя были такие же ощущения после возвращения в «Динамо»?

#QUOTEКонечно, я тоже соскучился по ребятам. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться.

После Евро-2020 не появилось звездной болезни?

#QUOTEНе хочется себя нахваливать, но думаю, что нет.

Как сборников встретил Мирча Луческу, о чем говорил?

#QUOTEТренер пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой.

На чем был основной акцент в тренировках сборников после приезда на сбор?

#QUOTEВ первую очередь, на физическую подготовку. Было много беговой и силовой работы. Проверили, насколько мы готовы. Как видим, в игре все выглядели хорошо.

Есть ли разница между уровнем футболиста Ильи Забарного до и после Евро?

#QUOTEНе знаю. Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю.

Впереди спарринги уровня Лиги чемпионов – против «Атлетика Бильбао», «Вильярреала». Это тот уровень, на котором должно играть киевское «Динамо»?

#QUOTEКонечно, это будут очень хорошие игры с отличными командами. Считаю, что такие матчи нам нужны, ведь мы хотим выступать в Лиге чемпионов и добиваться там хороших результатов.

Ранее «Динамо» подтвердило спарринг с «Унионом» и анонсировало третий сбор в Австрии.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Илья Забарный Мирча Луческу

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