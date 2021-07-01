Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории Евро, который сыграл в плей-офф

Защитник провел полный матч со Швецией в 1/8 финала

Илья Забарный / Фото: УАФ

Защитник сборной Украины Илья Забарный стал третьим самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы, который сыграл в плей-офф турнира.

Забарный вышел на поле в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией в возрасте 18 лет и 301 день.

Самыми молодыми участиками плей-офф были Уэйн Руни из Англии (18 лет и 244 дня), а также Педри из Испании (18 лет и 215 дней).

Напомним, 3 июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020.